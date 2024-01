Gotha-Uelleben. Oberbürgermeister Knut Kreuch aus Gotha informierte beim Ortsteilfrühstück über die bevorstehenden Investitionen in den städtischen Ortsteilen Uelleben, Siebleben, Boilstädt und Sundhausen.

Traditionell treffen sich am Jahresanfang die Ortsteilräte aus Siebleben, Sundhausen, Uelleben und Boilstädt zum Ortsteilfrühstück mit Gothas Stadtoberhaupt und den Beigeordneten. Im Mittelpunkt des Treffens standen die geplanten Investionen der Stadt in diesem Jahr in den vier Ortsteilen. Darüber informierte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).