Gotha. Landwirte aus dem Kreis Gotha nahmen an der Kundgebung in Erfurt teil. Welche Befürchtungen sich am Protesttag nicht erfüllt haben.

Das laute Tuckern der Traktoren hallt am frühen Morgen über die Europakreuzung. Eine Frau hüpft auf dem Gehweg auf und ab und jubelt. Mit ihr stimmen Autofahrer ein und hupen, um ihre Solidarität zu bekunden.