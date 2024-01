Gotha. Bei einem Brand in Gotha wurde erneut eine Gartenlaube vollständig zerstört. Feuerwehrleute waren drei Stunden lang im Einsatz.

Erneut hat eine Gartenlaube in Gotha Ost gebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr sowie die Berufsfeuerwehr rückten am Montagabend gegen 20.45 Uhr in die Gartenanlage „Frohsinn I“ an der Leinefelder Straße aus. Vor Ort habe sich die Lage als Vollbrand herausgestellt, teilte die Freiwillige Feuerwehr noch am Abend bei Facebook mit.