Waltershausen. Aus Shell wird nun Avia: Das Fuldaer Knittel-Unternehmen modernisiert Tankstelle in Waltershausen. Mehr Kundenkomfort im Angebot.

Neue Wege will das Familienunternehmen Knittel Energie aus Fulda in Thüringen gehen. Wie Geschäftsführer Udo Weber bestätigte, ist das Unternehmen seit 20 Jahren Gesellschafter der Avia und hatte zahlreiche Tankstellenorte im Freistaat an Shell verpachtet. Jetzt wurde das Verhältnis aufgelöst. Davon betroffen ist auch die Tankstelle in der Eisenacher Landstraße in Waltershausen.