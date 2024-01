Gotha. Zwei Waltershäuser fahren mit dem Rad zum Nordkap, buntes Waltershausen lädt zum Filmabend, neues Feuerwehrfahrzeug, Technik für die Berufsausbildung, Gospelchor in der Gothaer Stadthalle

Zwei Waltershäuser fahren mit dem Rad zum Nordkap

In ihrer Live-Reportage „Nordwärts“ berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Sonntag, den 21. Januar, ab 17 Uhr im Kulturhaus Gotha über ihre spannende und unvergessliche Radreise von Thüringen zum Nordkap und zurück.

Nach 22 Jahren wilder Ehe haben die Beiden im Mai 2022 geheiratet – auf Fahrrädern! Nur vier Tage nach ihrer Hochzeit haben sie sich auf genau diese Fahrräder geschwungen, um von Thüringen zum Nordkap und zurückzuradeln.

Während dieser viermonatigen Tour radelten die Globetrotter nur mit reiner Muskelkraft und über 60 Kilogramm Gepäck 6700 Kilometer durch Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen.

Mit unterhaltsamen Anekdoten, beeindruckenden Bildern, Videos und Drohnenaufnahmen

nehmen die Fotojournalisten ihre Zuschauer mit auf eine spektakuläre Reise durch den hohen Norden. Zudem gibt es wie immer wertvolle Reisetipps und Inspirationen für eigene Touren durch Deutschland und Skandinavien.

Karten gibt es in der Stadtbibliothek Gotha (Tel. 03621/ 222670), der Tourist-Information Gotha (Tel. 03621/ 510450), den Pressehäusern (Tel. 0361/227 5 227), unter www.ticketshop-thueringen.de sowie an der Abendkasse.

Weitere Informationen unter www.outdoorvisionen.de

Buntes Waltershausen lädt zum Filmabend

Was fehlt in Waltershausen, wo drückt der Schuh? Wie lässt sich was verändern? Das fragen sich die Menschen der Initiative Buntes Waltershausen und versuchen, etwas in Bewegung zu bringen. Die Initiative, die es seit 2022 gibt, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Stadt zu einem vielfältigeren Ort zu machen, in dem sich alle wohlfühlen, gemeinnützig engagieren, begegnen und füreinander einsetzen können.

Nach einer Müllsammelaktion im September, in der sich die Initiative zum ersten Mal vorstellte, geht es jetzt weiter mit einem Neujahrsempfang. Die Initiative lädt ein zum gemütlichen Filmabend am Freitag, den 12. Januar, um 19 Uhr in der Kulturkneipe Spatz. Gezeigt wird der Film „Frischer Wind im Kongress“, der vier Frauen im scheinbar aussichtslosen US-Wahlkampf begleitet. Im Anschluss soll diskutiert werden, wie sie vorgehen und was für Waltershausen daraus gelernt werden kann? „Es ist spannend zu erleben, wie Menschen, die zusammen für was kämpfen, auch was bewegen können“, so Lena Röttgers von Buntes Waltershausen.

Auch langfristige größere Projektideen gibt es schon. Die Initiative freut sich auf Inspirationen von vielen Waltershäusern, auf Interesse am Mitmachen und auf künftige Projekte.

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Ein neues Tanklöschfahrzeug bekommt am Samstag, den 13. Januar, die Freiwillige Feuerwehr Gräfentonna. Die feierliche Übergabe findet um 16 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt, teilt der Ortsbrandmeister der Gemeinde Tonna Hendrik Sittig mit. Im Anschluss der Übergabe und Vorstellung des neuen Fahrzeuges soll dann das traditionelle Verbrennen der ausgedienten Weihnachtsbäume stattfinden.

Zahlreiche Gäste dazu werden zur Übergabe erwartet, heißt es weiter. Unter anderem rechnet die Feuerwehr mit Landrat Onno Eckert (SPD), dem Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Lucas Gürtler und weitere Orts- und Stadtbrandmeister aus der näheren Umgebung.

Erst kürzlich bekamen die Feuerwehren in Nesse-Apfelstädt und Waltershausen je einen neuen Rüstwagen.

Neue Technik für die Berufsausbildung

Die Erneuerung der Maschinen in der Zimmererwerkstatt ist im Dezember abgeschlossen, wie jetzt das Aus- und Fortbildungszentrum des Baugewerbes Gotha mitteilt. Verabschiedet hat man fast 30 Jahre alte Holzbearbeitungsmaschinen, heißt es weiter. Für rund 160.000 Euro wurden neue Maschinen angeschafft. Die Spezialbohrmaschinen, Hobelmaschinen und Sägen können teils sogar digital gesteuert werden.

Anfang 2022 habe man bei der Handwerkskammer Erfurt nachgefragt, inwieweit diese zu Fördermitteln beraten kann, teilt Vorstandsvorsitzender Andreas Kley mit. „Zur Antwort bekamen wir die Ansage, dass uns die Kammer nicht beraten kann und wir uns an andere Ausbildungsstätten wenden sollten, um deren Erfahrungen zu nutzen.“ Über den Bundesverband Deutscher Mittelstandsunternehmen sei ein Kontakt zu einem Fördermittelberater aufgenommen worden.

Durch den positiven Förderbescheid im Jahr darauf seien die neuen Maschinen in Auftrag gegeben worden. Da die Technik inzwischen teurer geworden war, habe sich selbst um eine finanzielle Unterstützung bemühen müssen.

„Wir sind somit für die nahe Zukunft in der überbetrieblichen Berufsausbildung gut aufgestellt“, so Kley weiter.

Gospelchor in der Gothaer Stadthalle

„The Best of Black Gospel“ gibt im Rahmen ihrer Europa-Tour

ein Konzert in Gotha, wo das Ensemble bereits mehrfach gastierte. Das Konzert findet am Dienstag, den 16. Januar, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Gotha statt, wie der Veranstalter mitteilt.

Dieser Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger und Sängerinnen aus den USA, heißt es weiter. Die Künstler singen die bekanntesten Gospelsongs in einem

zweistündigen Programm und werden dabei instrumental begleitet.

Seit 1999 geht der Chor jährlich für zwei Monate auf Europatournee.

Ihr Erfolg basiert auch auf der Tatsache, dass sie ihr Publikum genau kennen und regelmäßig in die Konzerte einbeziehen, so der Veranstalter.

Eintrittskarten gibt es19 bis 39 Euro auch in der Gothaer Tourist-Information.