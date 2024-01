Gotha. In Gotha feiert Elfriede Dietrich einen besonderen Geburtstag. Im Minutentakt kommen die Gratulanten, um mit der Seniorin anzustoßen. Erlebt hat sie viel - vom Krieg, über ihre Ehe bis hin zu vier Urenkeln.

Über die „Neuregelung der Strafrechtspflege“, titelt am 9. Januar 1924 die Sächsische Staatszeitung. Eine Seite weiter wird berichtet, dass „die Finanzlage Thüringens nicht schlechter sei, als die der anderen Länder“. Zeitgleich erblickt in Leipzig-Hänichen ein Mädchen namens Elfriede das Licht der Welt. Sicher, ein Baby wie viele in jener Zeit. Aber, Elfriede lebt noch heute und erfreut sich nahezu bester Gesundheit. Gemeinsam mit vielen Gratulanten feiert Elfriede Dietrich aus Gotha am 9. Januar 2024 ihren 100. Geburtstag im Kreise ihrer Lieben. Seit 1994 lebt die Jubilarin in Gotha bei ihrem Sohn Reiner und dessen Frau Petra.