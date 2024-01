Gotha. Die Freifläche und die Gebäude in Gotha liegen seit Jahren brach. Dabei gibt es Interessenten. Warum auch die Stadt ein Gebot abgibt.

Es ist ein ewiges Hin und Her: Seit rund zwei Jahren wird am Amtsgericht Gotha versucht, die Überreste des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) und die davor liegende Freifläche in der Parkstraße zu versteigern. Nun blieb ein weiterer Termin für die Zwangsversteigerung am Dienstag erfolglos. Dabei gab es sogar Interessenten.