Langenhain. Dennis Börner aus dem Kreis Gotha überzeugte Starkoch Alexander Hermann. Wie der Hobbykoch regionale Küche bewahren will.

Von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres strahlte Sat.1 die zwölfte Staffel von The Taste aus. Jeweils mittwochs konnten die Zuschauer verfolgen, wie die Kandidaten in „Deutschlands größter Kochshow“ sich anstrengten, mit ihrem Gericht die Juroren zu überzeugen. Dabei mussten sie den Geschmack eines kompletten Gerichts auf einen Löffel bringen. An den Start gingen 16 Hobby- und Profiköche. Darunter mit Dennis Börner auch ein Thüringer. Der selbständige Friseurmeister aus Langenhain überzeugte in der ersten Folge Starkoch Alexander Hermann mit einem Löffel, auf dem sich „Hühnerfrikassee mit Wachtel, Reis, Blumenkohl und Bärlauchknospe“ vereinten – in solcher Qualität, dass er den Amateur in sein Team holte.