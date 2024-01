Landkreis Gotha. Wir haben eine künstliche Intelligenz gefragt, wie sie sich den Landkreis Gotha vorstellt. Sie erstellte kuriose Bilder und geriet an ihrer Grenzen.

Künstliche Intelligenz (KI) wird immer besser. Von Texten bis hin zu Videos kann sie mittlerweile alles in Sekundenschnelle generieren. Dabei stößt sie aber auch oft an ihre Grenzen, wie ein Experiment unserer Redaktion gezeigt hat. Wir haben die KI Adobe Firefly gefragt, wie sie sich Sehenswürdigkeiten im Landkreis Gotha vorstellt. Dabei entstanden viele kuriose Bilder.

Am Ende steht und fällt alles mit der Anfrage und wie sie formuliert ist. Bittet man die KI zum Beispiel um ein Bild vom Tobiashammer in Ohrdruf, dann spuckt die Anwendung erstmal nur Comicbilder von Personen aus. Mit dem Zusatz „Denkmal“ versteht sie zumindest, dass es sich dabei um ein Bauwerk handeln muss. Besonders nahe an den Tobiashammer kommt die KI allerdings nicht heran. Mit Denkmal verbindet sie eher eine Statue als die Schmiedehammeranlage.

Der Landkreis Gotha aus Sicht einer KI - Die Bilder So stellt sich die künstliche Intelligenz den Neumarkt in Gotha vor. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Schloss Friedenstein in Gotha aus Sicht der KI hat auch nur wenig mit dem Original gemeinsam. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Die Orangerie in Gotha aus Sicht einer künstlichen Intelligenz. © Adobe Firefly | Tobias Leiser So blickt die KI auf den Großen Inselsberg. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Ergänzt man die Anfrage zum Großen Inselsberg um "im Landkreis Gotha", zaubert die künstliche Intelligenz noch ein Schloss auf den Berg. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser Auch beim Tobiashammer in Ohrdruf scheint die KI verwirrt. Statt der Schmiedehammeranlage generiert sie Comicbilder. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Auch beim Tobiashammer in Ohrdruf scheint die KI verwirrt. Statt der Schmiedehammeranlage generiert sie Comicbilder. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Eine weitere Anfrage nach dem Tobiashammer in Ohrdruf mit dem Zusatz "Denkmal" führt zwar zu einem realistischen Bild, doch von der eigentlichen Schmiedehammeranlage ist immer noch nichts zu sehen. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Bei der Marienglashöhle in Friedrichroda kommt die KI an ihre Grenzen. Trotz mehrerer verschiedener Anfragen hält das Programm daran fest, dass es sich bei der Sehenswürdigkeit im Kreis Gotha um eine Windmühle handelt. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Das Ekhof-Theater in Gotha befindet sich für die KI nicht im Westturm von Schloss Friedenstein, sondern ist ein eigenständiges Gebäude. © Adobe Firefly | Tobias Leiser So sieht es der künstlichen Intelligenz zufolge im Inneren des Ekhof-Theaters in Gotha aus. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Die Drei Gleichen verortet die Künstliche Intelligenz nicht im Landkreis Gotha, sondern am Meer. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Fragt man die KI nach den "drei Burgen Drei Gleichen im Landkreis Gotha", generiert sie unter anderem dieses Bild. Drei einzelne Burgen will die KI trotz mehrerer Anfragen nicht erstellen. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Für die KI sind die Drei Gleichen nur eine einzelne Burg. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Die KI-generierte Burg Gleichen ist in deutlich besserem Zustand als die Ruine bei Wanderlseben. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Auf die Anfrage nach einem Bild der Mühlburg antwortet die KI mit einem Bild, auf dem zumindest der Turm der Burg rund ist. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Das Stammhaus der Bachs in Wechmar sieht so für die künstliche Intelligenz aus. © Adobe Firefly | Tobias Leiser Verfeinert man die Anfrage um "Musikerfamilie", stellt die KI prompt eine musizierende Familie vor das vermeintliche Bachhaus in Wechmar. © Adobe Firefly | Tobias Leiser So stellt sich die Künstliche Intelligenz die Schmalwasser-Talsperre bei Tambach-Dietharz im Kreis Gotha vor. © Adobe Firefly | Tobias Leiser 1 / 19

KI hat noch einiges über den Kreis Gotha zu lernen

Ähnlich verhält es sich mit der Marienglashöhle. Aus einem unerfindlichen Grund verbindet die Anwendung die Sehenswürdigkeit mit einer Windmühle. Trotz mehrerer verschiedener Anfragen spuckt die KI immer wieder Bilder mit Windmühlen aus. An das Schaubergwerk im Thüringer Wald denkt sie dabei nicht.

Bei der Aufgabe zu den Drei Gleichen wird es besonders verrückt: Die KI macht aus den drei Burgen einfach nur eine. In der ersten Anfrage dazu verortet sie diese Burg dann auch noch an einer Küste. Eine Verfeinerung der Aufgabenstellung holt die Drei Gleichen zwar wieder in eine Region abseits eines Meeres, jedoch bleibt es bei einer Burg - trotz mehrerer Versuche, die Anwendung darauf hinzuweisen, dass es sich um drei Burgen handeln muss.

KI kann mittlerweile wirklich viel leisten. Zum Teil sind unechte Bilder nicht mehr von Fotos zu unterscheiden. An ihren Ortskenntnissen vom Landkreis Gotha müssen die Anwendungen allerdings noch etwas arbeiten.

