Gotha. CDU-Ortsverband möchte den parteilosen Robert Luhn ins Rennen schicken

Der CDU-Ortsverband will Robert Luhn als seinen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai aufstellen. Das hat der Vorstand des Ortsverbands zu Beginn dieser Woche einstimmig beschlossen. Am Mittwoch hat Ortsverbandsvorsitzender Sascha John den langjährigen Geschäftsführer der „Moses“-Gruppe in Gotha vorgestellt. Sascha John geht davon aus, dass die Mitgliederversammlung am 19. Januar der Entscheidung des Vorstands folgt. Mit dem Wahl-Slogan „Ein Gothaer für Gotha“ soll Luhn als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen und von den Christdemokraten aufgestellt und unterstützt werden.