Uelleben. Tiere suchen Menschen: Mischlingshündin harrt als letzte von acht Hundegeschwistern in der „Arche Noah“ in Gotha-Uelleben aus.

Jutta Ritter

Am 14. Juli 2023 wurde Gina mit noch sieben Geschwistern in der „Arche Noah“ geboren. Ihr Vater ist ein Schweizer Sennhund, ihre Mutter eine Schäferhund-Hirtenhund-Mischlingshündin. Die Hündin war ihren Jungen eine sehr gute Mutter und hat am Anfang Eindringlinge verbellt. Auch später im Freilauf hatte sie immer ein wachsames Auge auf ihrer Rasselbande.

Nun sind Ginas Geschwister alle vermittelt, und das schöne Mischlingskind möchte auch ein Zuhause finden, wo sie der Mittelpunkt lieber Hundefreunde sein darf.

Gina ist eine sehr menschenfreundliche Hündin, die jegliche Aufmerksamkeit dankbar annimmt.

Natürlich ist sie noch ein Welpe und muss erst lernen, wie es funktioniert, so ein Hunde Mensch-Rudel. Aber sie wird mit Sicherheit eine gelehrige Schülerin sein, denn sie möchte ihrem Menschen gefallen. Im Moment ist sie noch etwas ungestüm, wenn sie ihre Zuneigung und Freude ausdrückt.

Für Gina wäre ein Haus mit Grundstück das ideale neue Zuhause. Ein reiner Wohnungshund soll Gina nicht werden. Sie passt auch in eine Familie mit Kindern, da müssen die Interessenten natürlich am Anfang gut aufpassen. Aber sie wird schnell lernen, wie man sich im Rudel verhält. Mit Artgenossen ist die junge Gina sehr verträglich und könnte auch als Zweithund leben.

Für die letzte der acht Hundegeschwister wäre es sehr wichtig, ebenfalls ein Zuhause zu finden, denn sie fühlt sich ohne ihre Spielgefährten ziemlich allein. Außerdem braucht sie gerade jetzt das Zusammenwachsen mit einem Menschenrudel.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon 03621 / 755425

