Ohrdrufer Firma mit Haustarifvertrag

Mehr Geld für 140 Beschäftigte eines Automobilzulieferers

Kurz vor Jahresende einigten sich Feintool System Parts Ohrdruf und IG Metall erstmals auf zwei Tarifverträge zur Herstellung formaler Tarifbindung. Die Firma ist ein Zulieferer für die Automobilindustrie mit 140 Beschäftigten, wie die Gewerkschaft weiter mitteilt.

„Wieder ein tarifgebundener Betrieb mehr in Westthüringen. Wir bauen die Tarifbindung Schritt für Schritt weiter aus. Leider entschied sich auch dieser Arbeitgeber nicht für eine Mitgliedschaft im tarifschließenden Arbeitgeberverband. Daher blieb nur der Weg mit Haustarifverträgen“, so Uwe Laubach, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Eisenach und Verhandlungsführer. Ziel bleiben Arbeits- und Entgeltbedingungen auf dem Niveau der Flächentarifverträge in Thüringen. Dem sei man mit dem aktuellen Abschluss einen guten Schritt nähergekommen.

Vereinbart wurde ein Entgeltrahmenabkommen der Metall- und Elektroindustrie als Entgeltsystem zur Eingruppierung. Alle Arbeitsplätze wurden erfasst und erstmals eingruppiert. Ab Januar gelten als Eckentgelt 16,70 Euro Bruttostundenlohn für Facharbeiten in der Entgeltgruppe 5 auf Basis einer 37,5-Stundenwoche. Die Ausbildungsvergütungen werden überproportional auf die Werte des Flächentarifvertrages angehoben. Damit besteht im ersten Ausbildungsjahr ein Anspruch auf 1059 Euro monatlich. Zuzüglich zur Grundvergütung besteht Anspruch auf eine Leistungszulage von zehn Prozent einer Monatsvergütung. 30 Tage Urlaubsanspruch und die Anwendung des Flächentarifvertrages zum Tariflichen Zusatzgeld sind auch vereinbart.

Ab Oktober 2024 steigen die Entgelte um weitere 3,3 Prozent. Der Tarifvertrag gilt bis Ende 2024. Ab Mai 2024 ist die Aufnahme neuer Tarifverhandlungen vereinbart.

Ukrainefreunde Gotha sammeln für neuen Hilfstransport

Anfang Februar soll ein Sattelzug in Gotha starten. Sach- und Geldspenden werden benötigt

Nachdem Ende November ein kleinerer Transport in die Ukraine gesandt wurde, wollen die Ukrainefreunde Gotha Anfang Februar einen Sattelzug mit humanitärer Hilfe auf die Reise schicken. Die Hilfsgüter sollen Familien im Kriegsgebiet, Flüchtlingsfamilien, alten und armen Menschen sowie Behinderten zugutekommen.

Den Menschen in einer leidvollen Zeit Hoffnung geben

„Das ist unsere Möglichkeit, die Ukraine in ihren Kampf gegen die russische Barbarei zu unterstützen und den Menschen dort etwas Hoffnung zu geben in einer leidvollen, bedrückenden Zeit“, so Dietrich Wohlfarth. Der Vereinsvorsitzende ist dankbar für Sach- und Geldspenden.

Etwa 35 Kubikmeter Hilfsgüter seien bereits im Lager. „Weitere 50 Kubikmeter möchten wir noch sammeln, um den Sattelzug auszulasten“, so Wohlfarth. Bei der Bereitstellung größerer Mengen an Spenden wie Matratzen, Fahrrädern, Rollstühlen könne man in begrenztem Maße eine Abholung von außerhalb Gothas organisieren.

Um folgendes wird gebeten: Lebensmittelprodukte mit Langzeitlagerung, wie Nudeln, Reis, Zucker. Hygieneartikel, wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum und Shampoos. Waschpulver, Reinigungsmittel, Geschirrspülmittel. Gebraucht werden auch Windeln für Kinder und Erwachsene sowie Kinderkleidung, Schuhe für Kinder, Frauen und Männer. Elektro-Fahrstühle, orthopädische Hilfsmaterialien werden ebenso benötigt wie Bettwäsche und Haushaltsausstattung für Flüchtlingsfamilien (mit vorheriger Absprache).

Die Annahme der Hilfsgüter erfolgt in der Evangelischen Regelschule samstags 20. und 27. Januar von 10 bis 12.30 Uhr sowie am Freitag, den 2. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr.

Details unter: www.ukrainefreunde-gotha.de

Azubi-Mangel: Jugendliche mehr fördern

Gewerkschaft appelliert an Arbeitsagenturen, Jobcenter und Unternehmen

Der Ausbildungsmarkt im Kreis Gotha steht unter Druck, darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen. Nach Angaben der NGG registriert die Arbeitsagentur im Landkreis Gotha 81 unbesetzte Ausbildungsstellen. „Wir haben einen Azubi-Mangel. Gleichzeitig haben in Thüringen 13 Prozent der 20- bis 34-Jährigen keinen Berufsabschluss. Ein Phänomen, das auch viele junge Menschen im Kreis Gotha betrifft. Sie haben damit nicht die besten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt – auch was den Lohn angeht“, so Jens Löbel. Der Geschäftsführer der NGG Thüringen beruft sich dabei auf Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Berufsschulen würden viele Jugendliche überfordern. © Archiv | Claudia Klinger

Die Gewerkschaft befürchtet einen „gefährlichen Trend“: Jugendliche, die maximal einen Hauptschulabschluss haben, schafften immer seltener den Sprung in eine Ausbildung. „Es kommt darauf an, dass diese Jugendlichen intensiver gefördert werden. Sie müssen für eine Ausbildung fit gemacht werden“, so Löbel. Arbeitsagenturen, Jobcenter und Unternehmen sollten bei der Ausbildungsförderung von Jugendlichen deshalb jetzt in den Turbogang schalten.

Betriebe sollten auf „Azubi-Lotsen“ setzen. Das Pensum, das die Berufsschulen haben, überfordere viele junge Menschen.

"Bilderflut 2" von Johannes Kaiser © Johannes Kaiser

Künstlergespräch mit Johannes Kaiser

Im Rahmen der Ausstellung „Künstlerische Intelligenz – Wie Kunst entsteht“ im Kunstforum Hannah Höch Gotha sprechen am Sonntag, den 14. Januar, um 15 Uhr, die Kuratorinnen Cornelia Erdmann und Nina Lundström mit dem Künstler Johannes Kaiser über seine aktuelle Arbeit „Bilderflut“, die er in der Ausstellung zeigt.