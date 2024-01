Gotha. Coupon-Kampagne des Gewerbevereins Gotha trägt zur Innenstadtbelebung bei. Fast eine halbe Million Euro bisher umgesetzt. Wer dieses Jahr zu den Gewinnern zählt.

Mit dem Gotha-Gutschein, aus der Corona-Not heraus geboren, verbindet sich inzwischen eine Erfolgsgeschichte. Seit dem Verkaufsstart am 16. Oktober 2020 sind davon mehr als 35.000 Exemplare - anfangs für elf Euro, jetzt im Wert von zehn Euro - an Mann und Frau gebracht worden, damit mehr als 497.000 Euro in der Region über den Ladentisch gegangen, berichtet Initiator Andreas Dötsch, Vorsitzender des Gothaer Gewerbevereins, in einer Zwischenbilanz. Jüngst seien Gotha-Gutscheine sogar als Anzahlung für einen Autokauf vorgelegt worden - „ein Novum“.