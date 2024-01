Gotha. Schüler organisieren das Angebot weitgehend selbst. Das Jahr des Schulsports hat begonnen.

Den Start in das Jahr des Schulsports läutete die Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“ (KGS) mit einer „Bewegten Pause“ ein. Schüler nutzten Donnerstag das Angebot, sich in den beiden Hofpausen sportlich zu betätigen. In der Turnhalle gab es Angebote, die von Ballspielen bis zu Geräteturnen reichten.