Apfelstädt. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei im Kreis Gotha nach Einbrechern. Diese waren in einen Supermarkt eingedrungen.

Die Polizei hat in Apfelstädt und Umgebung mit einem Großaufgebot nach Einbrechern gesucht. In der Nacht zu Freitag, gegen 2.20 Uhr betraten ein oder mehrere Personen das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Sülzenbrücker Straße. Laut Polizeiangaben drangen sie in der weiteren Folgen in das Gebäudeinnere ein.

Dort hätten die Einbrecher unter anderem Tabakwaren entwendet. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Spürhund sowie die Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz kamen. Den oder die Täter konnte die Polizei jedoch nach eigenen Angaben nicht ausfindig machen.

Polizei Gotha sucht nach Zeugen

Wie hoch der Sachschaden sowie die Beute der Einbrecher ausfiel, war am Freitagmittag noch nicht bekannt. Die Polizei Gotha sucht nun nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 03621 781124 mit der Bezugsnummer 0009734/2024 zu melden.

