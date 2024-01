Gotha. Über ein weitverzweigtes Netz von Mühlgräben hat das Fließgewässer Wilder Graben viele Mehl- und Ölmühlen in Gotha angetrieben.

Schon immer spielten Mühlen für das Leben der Menschen eine bedeutende Rolle. Eine größere Ansiedlung ohne Mehlmühle war gar nicht denkbar. Auch für die Gewinnung von Öl, oder das Schneiden von Holz benötigte man solche technischen Einrichtungen.

Im Mittelalter befand sich der Müller in der Rangliste der Professionen ganz hinten. Er konnte oft nicht in Ehrenämter der Gemeinde gewählt werden, keine achtbare Zunft oder Gilde nahm ihn auf. Damit es vor den Mühlen friedlich zuging, hatte schon der „Sachsenspiegel“ (damaliges Gesetzbuch) um 1230 bestimmt, dass alle „Mahlgäste“, also Mühlenkunden, strikt nach der Reihenfolge des Ankommens bedient werden, denn: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ - eine der mittelalterlichen Rechtsbestimmungen, die noch heute sprichwörtlich sind. Diese gerechte Behandlung war vor allem deshalb wichtig, weil der „Mahlzwang“, - im Zwangs- und Bannrecht des Feudalismus konnte nicht jeder Müller nach Lust und Laune eine Mühle aufmachen - den Bauern oft lange Wege aufnötigte. Der Lehnsherr vergab die Mühle meist als Privileg. Demnach sollten alle Untertanen ausschließlich in der „landesherrlich“ privilegierten Mühle mahlen lassen. Denn von jedem Scheffel Mehl forderte der Landesherr seinen Anteil.

Der Abschlaggraben vom Wiegwasser zum Wilden Graben stand in Verbindung mit der Wasserversorgung der Bissingsmühle. © Heiko Stasjulevics | Heiko Stasjulevics

Jahrhundertelang galt der Müller als „der größte Dieb im Land“. Denn die Bauern vermuteten immer, ob zu recht oder unrecht, dass sie mit weniger Mehl nach Hause gingen, als das Korn, welches sie hin geschafft hatten, ergeben hätte. Wut und Groll richteten sich nicht gegen den Landesherrn, der sie eigentlich schröpfte, sondern gegen den Müller, erklärte einst der Bufleber Müller Egon Monkowius.

Mit der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 fielen die letzten Bann- und Zwangsrechte. Mit der Elektrizität brauchte man später auch keine rauschenden Bäche mehr oder launische Winde.

Die legendäre Schwarze Brücke im Heutal mit Blick auf das einstige Gehöft des Viehhändlers Alfred Beck. © Heiko Stasjulevics | Heiko Stasjulevics / Archiv

Die meisten Orte im Gothaer Land hatten mindestens eine Mühle, oft durch Wasser betrieben. Es gab auch Dörfer, die mit mehreren Mühlen aufwarten konnten. So gab es in Remstädt sogar vier davon, darunter die spätere Arnoldische Massemühle und Farbenfabrik, so der Remstädter Heimatforscher Lorenz Kreibe (1930-2016).

Nachdem 1369 der Leinakanal fertiggestellt war, musste auf Weisung des Landgrafen die neue Wasserkraft voll genutzt werden, was zum Bau weiterer Mühlen führte. Gothas bedeutendstes Fließgewässer ist der Wilde Graben, der sich vom Viadukt aus durch die Stadt schlängelt, mehrere andere Fließgewässer wie Wiegwasser und Leinakanal aufnimmt, um hinter dem früheren Bahnhof von Wangenheim in der Nesse zu münden. Ein Netz von Mühlgräben wurde einst vom Wilden Graben gespeist. Diese trieben die Mühlen Gothas, ebenso die in Remstädt und Goldbach an.

Teil des Wassers verstärkte die Mühlgrabensysteme

Der Wilde Graben beginnt also beim Viadukt durch den Zusammenfluss mehrerer Wasserläufe wie Töpfleber Graben, Flachsröste, Ratsrinne sowie dem Ablauf von Parkteich und Leinakanal. Ein Teil des Wassers verstärkte einst das Mühlgrabensystem für die Pulver-, Walk- und Töpfleber Mühle, sogar über ein hölzernes Aquädukt. Hinter dem Viadukt flossen der Wilde Graben und der Mühl- oder Flutgraben, weiter in Richtung Norden. Die beiden Wassergräben waren in ihrem Lauf an vielen Stellen miteinander verbunden, um Mühlen koordiniert anzutreiben.

Als erste Mühle kam die Kesselmühle am Kesselmühlenweg, es folgte die Steinmühle vor dem Erfurter Landberg, in der die Porzellanmasse für die nahe Gothaer Porzellanfabrik aufbereitet wurde.

Die Bissingsmühle an der Breiten Gasse kurz vor deren Abriss. Sie war die älteste Mühle und befand sich an der tiefsten Stelle der Stadt. © Heiko Stasjulevics | Heiko Stasjulevics / Archiv

Die Gewässer flossen dann vereint durch Brückenstraße und Mühlgrabenweg weiter in Richtung Mohren-Hersdorfplatz, ins Heutal. Unterhalb der früheren Gaststätte „Bayerischer Hof“ versperrte einst ein kleines Wehr den Wasserlauf. Das angestaute Wasser konnte bei Bedarf einem weiteren Mühlgraben zugeführt werden und somit die Wasserkraft für die Ostmühle (Kerzenfabrik) verstärken. Hinter der Ostmühle nutzte auch die einstige Abdeckerei Hirsch, heute Fuhrbetrieb Rollberg, das Wasser des Mühlgrabens. Es folgten noch die Bettelsherrenmühle, die Furtmühle und die Furtölmühle. Von dem einstigen, umfangreichen Mühlgrabensystem ist heute nicht mehr viel erhalten geblieben.