Steffi Ziegenbalg, Martin Steinbrück und Christine Ehrlich sind (von links) in dieser Reihenfogle die ersten drei Kandidaten der FDP für die Stadtratswahl 2024 in Gotha. Am Donnsterstagabend wurden sie in einem Versammlungsraum des Kleingärtner-Verba © Peter Riecke | Peter Riecke