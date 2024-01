Waltershausen. Frauen in Auto-Werkstätten? Eher die Seltenheit. Jasmin Bär (17) aus dem Kreis Gotha hat sich trotzdem für den Beruf der Kfz-Mechatronikerin entschieden.

Noch bilden sie in den Kfz-Werkstätten eine Minderheit, während man in der Verwaltung oder im Verkauf von Autohäusern häufiger Frauen antrifft. Doch das hat für die 17-jährige Jasmin Bär aus Waltershausen keine Rolle gespielt, als sie sich um einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatronikerin beworben hat. Das sie mit ihrem Berufswahl in eine Männerdomäne eindringt, ist ihr bewusst.