Wieland Fischer über Gothas Goldenes Buch. Damit verbindet sich eine lange Liste Prominenter.

Das Goldene Buch der Stadt Gotha ist ein denkwürdiges Dokument. Könige und Präsidenten haben sich darin verewigt - in Erinnerung an Besuche in der Residenzstadt am Leinakanal. Kaiser noch nicht. Dies wird wohl in absehbarer Zeit auch nicht geschehen. Franz Beckenbauer, der letzte deutsche „Kaiser“ und begnadete Fußballer, ist diese Woche von uns gegangen.