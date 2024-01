Gotha-Sundhausen. Über 400.000 Euro für Fahrzeug und Beladung des neuen Feuerwehr-LKW. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug mit höherer Pumpenleistung, mehr Löschwasser und umfangreicher Ausstattung.

Voller Menschen war am Freitagabend eine große Halle des Gothaer Standortes der Straub KG in der Dr.-Troch-Straße. Die meisten von ihnen hatten Feuerwehr-Uniformen an. Der Anlass: Die Übergabe eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges an die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Sundhausen, das ein Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 1994 ersetzt.