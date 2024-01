Der 11. Waltershäuser Technologietag findet am Mittwoch, 17. Januar, im Freizeitzentrum Gleisdreieck (im Bild der Straßenbahn-Knotenpunkt) statt. Im kleinen Bild Veranstalter Christian Döbel, Leiter der Studienrichtung Mechatronik und Automation / Professor für Automatisierungs- und Regelungstechnik, an einer Demonstrationsanlage für automatisierte Prozesse, die an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach steht. © Peter Riecke