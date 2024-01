Landkreis Gotha. Ein entlaufener Hund ist im Kreis Gotha gesehen worden. Das Tier war vor sechs Monaten bei Fulda entlaufen.

Ein entlaufener Hund ist im Raum Waltershausen gesichtet worden. Bei dem Tier könnte es sich um eine Hündin handeln, die seit rund sechs Monaten auf der Straße lebt. Katja Culbertson aus Gera ist eine sogenannter Pettrailerin - sie versucht, entlaufene Hunde aufzuspüren und wieder einzufangen.

Wie Culbertson in einer Facebookgruppe mitteilte, ist die Hündin Rosalba rund zehn Jahre alt. Der Maremmen-Abruzzen-Mischling habe auf Sardinien bei einer Schafherde gelebt und sei kurz nach seiner Ankunft in Deutschland bei Fulda entlaufen. Rosalba hat helles Fell und trägt ein Sicherheitsgeschirr.

Das Geschirr soll ursprünglich pink gewesen sein und hänge mittlerweile schief am Körper. Bisher sind zwei Sichtungen im Raum Waltershausen bekannt. Zuletzt war Rosalba rund 60 Kilometer südlich in der Nähe von Hildburghausen gesichtet worden.

Pettrailerin will Hund im Kreis Gotha einfangen

Die entlaufene Hündin Rosalba wurde wahrscheinlich bei Waltershausen gesichtet. © Pettrail.eu | Katja Culbertson

Das Tier ist laut Culbertson zufolge eine Angsthündin und wird niemanden an sich heranlassen. Beißen oder Jagen würde sie jedoch nicht. Die Pettrailerin bittet dennoch darum, Rosalba weder zu verfolgen noch aktiv zu suchen oder anzusprechen. Im Falle einer Sichtung sollen sich Personen abwenden und das Tier nur beobachten. Hinweise nimmt Katja Culbertson unter 0170 7323355 entgegen.

Katja Culbertson organisiert auch das Einfangen von entlaufenen Hunden. In Absprache mit ihr werden erst Futterstellen installiert. Sofern das Tier anbeiße, komme die Pettrailerin dann mit einer Falle. Da der Verein nicht überall vor Ort vertreten ist und Culbertson in Gera lebt, ist sie auf die Bevölkerung angewiesen. Personen in der Region sollen die Augen offen halten, aber Rosalba nicht jagen. „Vielleicht fühlt sie sich dann wohl und wird sesshaft; dann haben wir gemeinsam eine Chance“, schrieb Katja Culbertson.

