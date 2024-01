Gotha. Der Gothaer Musiker Peter Sander ist gestorben. Ein Nachruf auf den Rock ‘n‘ Roller vom Galberg.

Peter Sander, der „Rock ‘n‘ Roller vom Galberg“, ist tot. Er starb am Montag nach langer, schwerer Krankheit. Mit dem Titel „Rock ‘n‘ Roll das war mein Leben“ schaffte es Peter Sander sogar in die Charts. Wochenlang war er die Nummer eins in der Country-Hitparade eines baden-württembergischen Radiosenders. Auch die Sachsenring-Hymne brachte ihm große Anerkennung. Peter Sander war Inhaber einer Gothaer Isolierfirma am Galbergweg, gehörte zu den Musikern, die in den 1960er-Jahren mit der Beat-Musik begannen.

Das Gitarrenspiel hat er sich als 14-Jähriger selbst beigebracht. Von seinem Jugendweihegeld kaufte er sich die erste E-Gitarre, eine „Jolana“. Wenig später gründete er mit Peter „Cäsar“ Ludwig und Gerhard Grobe seine erste Band. Sie nannten sich „Die Mäuse“. Geprobt wurde im alten Eiskeller unter der früheren Gaststätte „Bergkeller“ an der Sonneborner Straße. Manchmal waren bis zu 100 Leute in dem Keller zusammengekommen, um Titel wie „Poor Boy“ zu hören.

Sander stieg in den väterlichen Betrieb ein

Seit 1964 gab es die Band „S 58“. Peter Sander stieg als 17-Jähriger in die Band ein. „S 58“ wurde zur Stammband des einstigen FDJ-Klubhauses an der Mozartstraße. Von 1968 bis 1970 unternahmen sie Tourneen an die Ostsee.

Irgendwann war für Peter Sander Schluss mit der Musik. Er musste seinen Meisterbrief ablegen, um den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Seine ganze Kraft floss in die Firma. Nach der Wende baute er eine Werbeagentur auf. Seinen Isolierbetrieb schloss er im Jahre 2020.

In die Musik war er längst wieder eingestiegen. Lange tourte er mit Keyboarder Klaus Mähler durchs Land, in den letzten Jahren mit dem Drummer Ecki Gedicke. Jetzt hat sein Musikerherz aufgehört zu schlagen.