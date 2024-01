Waltershausen. Mit dem Ural-Motorrad geht es auf dem Landweg nach New York. Was dabei alles schief geht, kann man in Waltershausen erleben.

Es sind immer wieder skurrile Geschichten, die Abenteurer von ihren Reisen mitbringen. Solche, die aufhorchen lassen, solche, über die man ungläubig den Kopf schüttelt und solche, die trotz vieler Hindernisse gut ausgehen. Mitunter fragt man sich, warum sich Menschen so etwas antun. Erst recht, wenn es durch Gegenden unserer Erde geht, in denen Abenteuer und Pannen vorprogrammiert sind.

Wahrscheinlich ist aber genau das der Reiz. Etwas zu erleben, etwas zu schaffen, was eben nicht alltäglich ist. Es sind aber auch die vielen Begegnungen mit Menschen vor Ort, die am Ende für alle Strapazen entschädigen. Eine Reise, die zu etwas Besonderem wird.

Von solch einer abenteuerlichen Reise können die Thüringer Johannes Fötsch, Elisabeth Oertel, Anne Knödler und ihre Mitstreiter berichten. Sie waren auf einer besonderen Route unterwegs. Mit Start in Thüringen haben sie auf Ural-Motorrädern die Welt erobert und sind ostwärts gefahren – über Land mit Ziel New York.

Wieder zurück berichten sie in einer Live-Show am Samstag, 20. Januar, ab 19 Uhr, in der GutsMuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal von ihrem wagemutigen Trip.

Unerwartete Begegnungen, technische Herausforderungen und starker Teamgeist

Die Besucher erwartet eine beeindruckende Erzählung, gespickt mit unerwarteten Begegnungen, technischen Herausforderungen und einem starken Teamgeist. Der Vortrag „972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York“ präsentiert nicht nur spannende Geschichten, sondern auch beeindruckende Aufnahmen von atemberaubenden Landschaften.

In der Live-Show gibt es eine faszinierende Mischung aus erzählten Geschichten und visuellen Eindrücken. Vom rauen Charme der sibirischen Taiga bis zu den lebendigen Straßen New Yorks – die Bilder und Videos vermitteln einen einzigartigen Eindruck der durchquerten Regionen und ergänzen die Erzählungen über die Herausforderungen und den Teamgeist der Gruppe, die auf ihrer Reise zahlreiche Pannen meisterte und dabei immer flexibel und kreativ blieb.

Mit diesen beiden Motorrädern ging es auf dem Landweg ostwärts nach New York. © Anne Knödler

Johannes Fötsch, Elisabeth Oertel und Anne Knödler bringen ihre individuellen künstlerischen Perspektiven in den Vortrag ein, was die Geschichten noch lebendiger macht. Ihre Erzählungen sind geprägt von tiefgreifenden menschlichen Begegnungen und den unvermeidlichen Anpassungen an unvorhergesehene Situationen.

Tickets für diesen bildgewaltigen Vortrag gibt es im Vorverkauf unter https://972breakdowns-waltershausen.carrd.co/, in der Salzmann-Buchhandlung in Waltershausen und an der Abendkasse.

