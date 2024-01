Gotha. Tierärztin Angelika Wimmer und Zootierpfleger Marc Mittelbach sollen den Tierpark im Kreis Gotha als Aushängeschild der Residenzstadt zukunftsfähiger machen.

Unter neuer Regie steht seit Anfang dieses Jahres der Gothaer Tierpark. So haben Fachtierärztin Angelika Wimmer und ihr Stellvertreter Marc Mittelbach gemeinsam die zoologische Leitung des Parks übernommen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in zoologischen Gärten unterstützt Angelika Wimmer den Tierpark bereits seit längerer Zeit beratend in veterinärmedizinischen Fragen als auch auf dem Gebiet der Tierhaltung. Nun bringt sie ihre umfassende Expertise in die Position der Tierparkleitung ein.

An ihrer Seite steht der Zootierpfleger und ausgebildete Zierpflanzengärtner Marc Mittelbach. Seine Erfahrungen im Zoopark Erfurt sowie im Wüsten- und Urwaldhaus Danakil im Egapark Erfurt zeugen von seinen Fähigkeiten und Qualifikationen.

Neue Leitung will Entwicklung des Tierparks vorantreiben

Die ersten Wochen im Tierpark will das neue Führungsduo dazu nutzen, sich mit dem Team und den täglichen Abläufen im Tierpark Gotha vertraut zu machen. Gemeinsam wolle man frische Impulse setzen und aktiv an der künftigen Entwicklung des Tierparks arbeiten.

Die bei kleinen und großen Besuchern beliebte Einrichtung befindet sich am Töpfleber Weg 2 in Gotha und hat während der Winterzeit täglich von 9 bis 16 geöffnet. Der letzte Einlass ist 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten. Der Eintritt in den Tierpark kostet 8 Euro, Kinder zahlen 5 Euro. Weitere Informationen zum Tierpark sind unter www.tierpark-gotha.de zu finden. red