Gotha. Auf 50 erfolgreiche Jahre blickt das Fanfaren- und Showorchester Gotha zurück. Für weiteren Glanz bedarf es in den nächsten Jahren aber ein wenig Politur.

Musikalisch gesehen ist der 17. Januar 2024 in Gotha ein besonderes Jubiläum. Denn das Fanfaren- und Showorchester begeht an diesem Tag sein 50-jähriges Bestehen. In diesem halben Jahrhundert gab es viele Höhen, aber auch tiefe Täler wurden gemeistert.