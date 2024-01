Kreis Gotha. Ralf Ehrlich über die gute und kostspielige Idee, eine Bahnstrecke wiederzubeleben. Selbst wenn das Geld dazu da ist, dürfte es Jahre dauern, bis der erste Zug fährt.

Die Ohratalbahn hat in Thüringen die besten Voraussetzungen, als Bahnstrecke wiederbelebt zu werden. Das sagt ein Gutachten des Infrastrukturministeriums. Vor allem diejenigen können sich freuen, die an der Strecke wohnen. So hat nicht nur Ohrdruf einen Bahnhof, auch Georgenthal, Luisenthal und Crawinkel hätten die Chance auf einen Bahnhalt.

Doch kostet die Wiederbelebung laut Gutachten 14 Millionen Euro und die muss das Land erst einmal übrig haben und einplanen. Danach müsste ein Betreiber ausgeschrieben werden, der dann Fahrzeuge und Personal benötigt. Selbst wenn die Weichen für die Ohratalbahn sofort gestellt werden, dauert es Jahre, bis der erste Zug rollt.

Bis dahin fährt der Bus entlang der alten Bahntrasse und braucht von Gotha bis Gräfenroda je nach Verbindung eine bis anderthalb Stunden. Entweder dreimal umsteigen oder eine halbe Stunde in Crawinkel auf den Anschluss warten. Mit der Bahn ist es über Neudietendorf nicht schneller, inklusive halbstündigem Aufenthalt. Insofern würde die Ohratalbahn tatsächlich eine Lücke im Nahverkehr schließen.

