Einen neuen Mobilfunk-Standort hat die Telekom gebaut. Durch den Ausbau vergrößert sich die Mobilfunk-Abdeckung in Herrenhof und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich, so das Unternehmen weiter. Pro Jahr nehme der Bedarf an Bandbreite um rund 30 Prozent zu.

