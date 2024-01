Gotha. Der Gothaer Oberbürgermeister versteht die Pläne der Landesregierung nicht und fordert weniger Oberzentren.

Einem Medienbericht zufolge plant die Thüringer Landesregierung neben der Ausweisung des „alten Bezirkes Suhl“ nun auch in Nordhausen ein Oberzentrum. Zusätzlich hat die Landesregierung der Stadt Eisenach versprochen, wenn sie ihren Status als kreisfreie Stadt aufgibt, dass sie dafür ebenfalls den Status eines Oberzentrums erhalten würde. Erfurt, Jena, Weimar, Gera, Suhl, Eisenach und Nordhausen wären die Oberzentren Thüringens, heißt es in einer Mitteilung aus dem Gothaer Rathaus weiter.

„Damit hat Thüringen bei sinkenden Einwohnerzahlen - in Kürze unter zwei Millionen Einwohnern - mehr Oberzentren als jede andere Region in Europa. Das hat zwar nichts mit Qualität zu tun, aber mit einer verfehlten Landespolitik“, so Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD).

Oberzentren würden ausgewiesen, um den Regionen mehr Finanzmittel, mehr Förderungen zukommen zu lassen. Nur in Oberzentren würden Universitäten angesiedelt, Forschungsinstitute gegründet, mehr als 50 Hektar Gewerbe- und Industrieflächen vom Land entwickelt.

Thüringen vertrage maximal zwei Oberzentren. Das müssten Jena und Erfurt sein. Dabei komme dem Großraum Erfurt-Gotha als gemeinsames Oberzentrum die zentrale Bedeutung im Freistaat zu.

