Landkreis Gotha. Wegen starken Schneefalls und glatten Straßen ist der Nahverkehr im Kreis Gotha wieder eingeschränkt. Busse können diese Linien nicht mehr bedienen.

Nachdem die Witterung bereits am Mittwoch für Verkehrseinschränkungen gesorgt hat, kommt es auch am Donnerstag wieder zu Ausfällen einzelner Buslinien. Wie die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha am Morgen mitteilte, habe man den Betrieb zwar planmäßig wieder aufnehmen können, jedoch fallen einzelne Zwischenhalte komplett aus. Zudem kann es zu Verspätungen kommen.

Derzeit besteht auf der Linie 851 keine Verbindung zwischen Tambach-Dietharz und Schmalkalden. Auf der Linie 856 rollt kein Verkehr zwischen Reinhardsbrunn und Brotterode. Ebenfalls betroffen ist die Linie 857 zwischen Bad Tabarz und Brotterode.

Auf der Strecke der Thüringer Waldbahn gibt es derzeit keine Einschränkungen. Auch der Busverkehr in Gotha rollt weitgehend pünktlich. Starke Schneefälle hatten bereits am Mittwoch zu Verkehrseinschränkungen geführt. Die Nahverkehrsgesellschaft musste den Betrieb gegen 17.45 Uhr komplett einstellen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha