Kreis Gotha. „Zahle, was Du willst“ im Theatercafé. Georgenthaler Narren schippen sich warm. Für Auszeichnung beste Sportler gesucht. Meerjungfrauen in Bad Tabarz. Führung in der Forschungsbibliothek.

„Zahle, was Du willst“ im Theatercafé

red, red, red, red