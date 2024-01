Gotha. Standesamt stellt Statistik für das Jahr 2023 vor. Danach gab es auch 210 Eheschließungen. Das Ja-Wort kann man sich an mehreren Orten im Standesamtsbezirk Gotha geben.

462 Geburten sind im Jahr 2023 im Gothaer Standesamt registriert worden, davon sind 254 Babys echte Gothaer. In Gotha wurden aber auch 1013 Sterbefälle registriert, davon lebten 619 Personen in Gotha. Das Standesamt der Stadtverwaltung, das Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle beurkundet, stellte Donnerstag die Statistik für das Jahr 2023 vor.

Danach wurden 210 Brautpaare getraut von denen 143 in Gotha leben. Wie es weiter heißt, können Eheschließungen im Standesamtsbezirk Gotha an verschiedenen Orten stattfinden. Im Rathaus können sich Paare das Ja-Wort geben.

Eheschließung in der Waldbahn oder auf dem Schloss

Für Trauungen mit besonderem Flair steht an bestimmten Samstagen von Mai bis Oktober das Trauzimmer im Schloss Friedenstein zur Verfügung. Heiraten in origineller rustikaler Atmosphäre kann man in der alten Bockwindmühle in Ballstädt oder im historischen Waldbahnzug der Thüringer Waldbahn- und Straßenbahn.

Im persönlichen Gespräch beraten die fünf Gothaer Standesbeamtinnen über die Ausgestaltung der Trauung, damit der Hochzeitstag zu einem ganz besonderen Erlebnis wird. Damit umfassend und kompetent beraten werden kann, wird darum gebeten, zur Anmeldung der Eheschließung einen Termin zu vereinbaren.

