Eine Auswahl der prämierten Bilder des internationalen Naturfoto-Wettbewerbs „Glanzlichter“ des Jahres 2023 zeigt die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha in einer Ausstellung, so wie das von Sandra Eigenheer aus der Schweiz mit dem Titel "Naturgewalten". Es zeigt den Vulkan Fagradalsfjall in Island. © Sandra Eigenheer