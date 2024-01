Bad Tabarz. Beratung, Hilfe und Unterstützung bietet das Projekt Thinka in Bad Tabarz. Menschen in Wohngebieten werden individuell betreut. Verschiedene Angebote stehen bereit.

Menschen in prekären Lebenssituationen zu unterstützen, das ist die Aufgabe des Projektes Thinka Bad Tabarz. Thinka steht für individuelle Begleitung und Gestaltung für Menschen in Bad Tabarz und wurde 2019 ins Leben gerufen. Unterstützt vom Vhs-Bildungswerk hat sich das Projekt Thinka - es ist in dieser Form das einzige Projekt im Landkreis Gotha - zum Ziel gesetzt, Menschen aus dem Kurort und darüber hinaus individuell und niedrigschwellig zu begleiten und zu beraten.