Gotha. Jubiläum beim Freundeskreis Schloss Friedenstein Gotha: 100. Schlossgespräch mit Überraschungen und einem großen Wiedersehen. Was es damit auf sich hat.

Zur mittlerweile 100. Auflage der vom Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha organisierten Reihe „Gothaer Schlossgespräch“ unter dem Titel „Es bleibt doch alles in der Familie!“ waren am Donnerstagabend trotz des Winterwetters mehr als 100 Gäste im Orangenhaus der Orangerie erschienen. Den Auftakt zu dieser Jubiläumsveranstaltung bildete ein kleiner Sektempfang.

Der 1. Vorsitzende Klaus Kleinsteuber erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass das 1. Schlossgespräch am 1. April 2005 Herzog Ernst den Frommen zum Thema hatte. Nach knapp zwei Jahrzehnten könne man stolz auf die Kontinuität sein. Viele der Referenten seien Wiederholungstäter, so Udo Hopf und der Autor. Aber auch der Jubiläumsreferent sei bereits 2010 schon einmal dran gewesen, damals noch als Mitarbeiter der Stiftung Schloss Friedenstein.

Mit den Worten „Die Familie ist da.“ begrüßte Roland Krischke die Anwesenden nach zehn Jahren im Exil, davon sieben in Altenburg, wo er inzwischen Direktor der dortigen Museen ist. Er ist deshalb geradezu prädestiniert, ähnlich wie einstmals Charles Dickens, eine Geschichte aus zwei Städten zu erzählen.

Gotha und Altenburg verband eine mehr als anderthalb Jahrhunderte währende gemeinsame Residenzgeschichte. Heute zählen beide neben Eisenach und Weimar zu den kulturellen Leuchttürmen Thüringens. Krischke begann seine Zeitreise mit dem Altenburger Prinzenraub von 1455.

Diese beiden Prinzen begründeten 1485 die nach ihnen benannten ernestinischen und albertinischen Linien der Wettiner. Sowohl Gotha als auch Altenburg gehörten fortan zum Kurfürstentum Sachsen. In beiden Städten wirkte der 1566 in Gotha verstorbene Baumeister Nickel Gromann, der sowohl das Schloss Grimmenstein als auch das Altenburger Rathaus erbaute.

Wichtigstes Bindeglied war zweifelsohne der 1601 in Altenburg geborene Herzog Ernst der Fromme, der 1636 die Altenburger Prinzessin Elisabeth Sophia heiratete und dadurch 1672 das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg begründen konnte.

Obwohl der spätere „Vater der Kathederblüte“ Johann Georg August Galletti eher zufällig 1750 in Altenburg geboren wurde, so gehört er doch zu den Persönlichkeiten mit Wurzeln in beiden Städten. So auch der aus Altenburg stammende Bernhard von Lindenau, der 1801 nach Gotha kam und ab 1804 die hiesige Sternwarte leitete.

Gemeinsame Projekte zwischen Gotha und Altenburg geplant

Seit 1822 regierte er de facto als „Herzog Bernhard“ das 1825 im Mannesstamm ausgestorbene Herzogtum und war maßgeblich an der 1826 erfolgten Neugründung des Herzogtums Altenburg beteiligt. Die neue Ausstellung im Lindenau-Museum werde sich deshalb ab 2027 mehr denn je dieser Persönlichkeit widmen, versprach Roland Krischke.

Bereits in diesem Jahr stehe der 200. Todestag von Hans Wilhelm von Thümmel an, dem Gotha das Prinzenpalais verdankt und der seine letzte Ruhestätte in der nach ihm benannten Eiche in Nöbdenitz fand.

Angesichts des 2026 anstehenden 200-jährigen Gründungsjubiläums der Herzogtümer Sachsen-Coburg und Gotha sowie Sachsen-Altenburg erhofft sich Roland Krischke gemeinsame Projekte.

Das nächste Schlossgespräch findet Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr zum Thema „Gothaer Parkdenkmäler im Wandel der Zeit“ statt. Referent ist Matthias Wenzel, der Vorsitzende des Vereins für Stadtgeschichte Gotha.