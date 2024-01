Waltershausen. Ein 29-Jähriger soll einen Mann mit einem 15 Zentimeter langen Küchenmesser angegriffen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Am Landgericht Erfurt hat am Freitag der Prozess gegen einen 29-Jährigen begonnen. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung verantworten. Er wird beschuldigt, einen Mann in Waltershausen mit einem Küchenmesser schwer verletzt zu haben.

Der Anklage zufolge kam es im April 2023 in einer Gemeinschaftsunterkunft in Gerstungen zum Streit zwischen den beiden Männern. Das Opfer habe sich daraufhin in der Gemeinschaftsunterkunft in Waltershausen versteckt. Der Angeklagte soll den Mann dort aufgespürt und dann angegriffen haben.

Mit Messer in Richtung Kopf ausgeholt

Mit der 15 Zentimeter langen Klinge eines Küchenmessers habe er dem Mann auf Schulterhöhe von hinten in den Rücken gestochen. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Täter zwei weitere Male versucht haben, in Richtung des Kopfes auszuholen. Daraufhin habe der 29-Jährige dem Mann gedroht, ihn zu töten. Neben der Stichverletzung am Rücken zog sich das Opfer auch Abwehrverletzungen am linken Arm zu.

Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Tonna. Die Verhandlung wird am 1. Februar fortgesetzt. Die Verteidigerin Katharina Reiner kündigte bereits an, dass sich der Angeklagte dann auf die Vorwürfe einlassen wird.

