Gotha. Das Wort zum Sonntag im Kreis Gotha: Pfarrerin Anette Uhle über Wünsche, Glaube und Hoffnung.

Das Jahr hat ganz schön schnell wieder Fahrt aufgenommen. So ein Jahresneuanfang wäre eine gute Zeit, um nach der Hektik der Weihnachtstage etwas kürzer zu treten. Etwas Winterpause und Winterfrieden täte mir zumindest gut und Ihnen? Konnten Sie die Zeit nutzen, um durchzuatmen? Kaum im neuen Jahr angekommen, macht sich Unruhe breit. Unzufriedenheit und Ungeduld treibt Menschen auf die Straßen. Ich bin auch recht dünnhäutig – immer noch und wieder. Lassen wir den Dingen nicht ihre Zeit, den holprigen Neuanfängen, den Fehlern und der Änderungsbereitschaft in unserem gesellschaftlichen oder familiären Miteinander? Eine tiefe Beunruhigung bringen die nahen Ängste in den überschwemmten Regionen und die fernen blutigen Konflikte. Sie drängen nach Lösungen, Hilfe und Eingreifen. Helfende leisten Großartiges – Herzenssache! Manche kehren lieber schnell wieder zur gewohnten Routine zurück.

Draußen wirbeln wild die Schneeflocken. Das Wetter stoppt gerade die Geschwindigkeit. Das Flockenspiel vor dem Fenster ist hartnäckig und hüllt die Welt in eine weiße Decke. Mit der Nachbarschaft vereint wird Schnee geschippt. Ein freundlicher Gruß, man hat länger nicht mehr miteinander geschwatzt. So löst sich der erste Ärger über die ungewollte Unterbrechung auf, wie die schmelzenden Schneeflocken auf dem Gesicht. Herzenssache!

Pfarrerin Anette Uhle von der evangelischen Kirchgemeinde Goldbach-Wangenheim. © Wieland Fischer

Herzenssachen machen das Leben lebenswert, egal was um einen herumtobt. An diese Herzenssachen erinnert ein Vers aus der Bibel. Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt jedes Jahr eine Jahreslosung aus den Vorschlägen aus, welche die Mitglieder abgegeben haben. „Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ (1. Kor 16,14)

Wird etwas zu einer Herzenssache, dann frisst es mich nicht innerlich auf, dann bleibe ich dran, dann tut es gut. An welche Herzenssachen denken Sie gerade? Was wäre etwas für das neue Jahr? Ein Gedicht von Emmy Grund führt bei diesem Fragen an einen wichtigen Punkt: „Wenn dein Alltag überquillt, hektisch, laut und voller Worte, wenn dein Maß randvoll gefüllt, dann geh leis durch diese Pforte, die der Traum dir offenhält, voller Wunder ist die Welt, voller Farben, voll Musik… Aus dem Reichtum deiner Stille bringe uns ein Lächeln mit, Glaube, Hoffnung, Wunsch und Wille, helfend, heilend, Schritt für Schritt.“

Der Apostel Paulus erinnert am Ende seines Briefes (1.Kor) an eine wesentliche Säule unseres Miteinanders. Ein ein paar Abschnitte vor diesen Schlussworten hüllt ein Liebenslied das oft verwundete Herz und alle Herzenssachen in eine himmlisch starke Liebe ein. (1.Kor 13) Gottes unergründlich tiefes Ja zu all seinem Geschaffenen ist seine Herzenssache. Nehmen Sie sich die Zeit und Ruhemomente, um das für sich zu entdecken!

Anette Uhle ist Pfarrerin der evangelischen Kirchgemeinde Goldbach-Wangenheim.