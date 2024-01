Gotha. Vor 100 Jahren starb August Briegleb, der zu Lebzeiten eine Maschinenfabrik in Gotha betrieb, dessen dort produzierte Turbine noch heute die Wasserkunst antreibt. Wer war dieser Mann?

Am 27. Dezember 1921 wurde eine Straße „zu Ehren des 1923 verstorbenen Geh. Kommerzienrats August Briegleb, eines hervorragend gemeinnützigen Bürgers, der lange Jahre den Bauverein für Arbeiterwohnungen und den Gewerbeverein erfolgreich geleitet hat“, benannt. So stand es zumindest in den Adressbüchern und wurde auch bis zur letzten Ausgabe von 1949 nicht korrigiert.

Briegleb ist jedoch erst am 14. Januar 1924 – also vor 100 Jahren – 83-jährig als kinderloser Witwer gestorben. Würde es nicht die Straßenbezeichnung geben, so wäre er wahrscheinlich inzwischen fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Dabei war er fast drei Jahrzehnte lang Mitbesitzer einer „Weltfirma“ gewesen.

Nur wenigen Gothaer Firmen war es vergönnt, zu Weltruf zu gelangen. Dazu zählte zweifelsohne die Eisengießerei und Maschinenfabrik „Briegleb, Hansen & Co.“. Seit 1895 trieb eine in dieser Firma hergestellte Turbine im Keller des Lucas-Cranach-Hauses die Wasserkunst an und lieferte noch Gleichstrom für die Hauptmarktbeleuchtung. Ansonsten erinnert im heutigen Gotha kaum noch etwas an dieses Unternehmen.

Briegleb wurde am 7. Oktober 1840 als Sohn von August Briegleb sen., der als Professor am Großherzoglichen Gymnasium wirkte, in Eisenach geboren. Als er 1868 als „Civil-Ingenieur“ nach Gotha kam, existierte die kleine Maschinenwerkstatt „Bonsack, Hansen & Co.“ bereits auf dem Gelände zwischen der heutigen Gotthard- und Justus-Perthes-Straße. Sie war 1861 von dem Ingenieur Wilhelm Hansen (1832-1906) – dem Sohn des berühmten Astronomen und Sternwartendirektors Peter Andreas Hansen (1795-1874) – sowie den Kaufleuten Leopold Bonsack (1823-1881) und August Henneberg (1813-1881) begründet worden.

Die einstige Turbinenprüfstation zeugt bis heute in der Südstraße vom Wirken des Geheimen Kommerzienrats August Briegleb. BRIEGLEB, HANSEN & CO. © Briegleb, Hansen & Co.

Mit dem Ausscheiden der Letztgenannten wurde Briegleb der neue Teilhaber, und die Firma hieß fortan „Briegleb, Hansen & Co.“. Nach dem 1875 erfolgten Umzug in den Neubau der Eisengießerei und Maschinenfabrik an der Kohlenstraße (seit 1946 Südstraße) nahm sie einen ungeahnt schnellen Aufschwung. Als bedeutendstes Unternehmen des Herzogtums lieferte es alsbald seine Produkte nach ganz Deutschland und darüber hinaus. Vor allem dank der durch den Ingenieur Gustav Knop (1828-1894) entwickelten Knop-Turbinen war die Firma führend in der Herstellung und dem Export von Turbinen in ganz Deutschland.

Nebenbei engagierte sich der Industrielle stets für das Gemeinwohl seiner Wahlheimat Gotha. So war er von 1895 bis 1897 Vorsitzender des Gewerbevereins. Zum Jahresende 1897 verließ Briegleb seine Firma. Ihn ersetzte der Ingenieur Friedrich Hansen, der Sohn des Firmengründers. Aus diesem Anlass wurde am 30. Dezember ein Fackelzug organisiert.

Dieser bewegte sich vom Museum zur Wohnung des Gefeierten in der Friedrichstraße 15 und von dort zum damaligen Schießhaus, wo ein Festkommers stattfand. Anlässlich seines Ausscheidens richtete er einen nach ihm benannten Unterstützungsfonds ein – die Briegleb-Stiftung, die 15.000 Mark als Beihilfe zur Rekonvaleszenz von Beamten und Arbeitern der Firma umfasste.

Turbinenstation wurde als Kirche weitergenutzt

Der Lebensabend des Geheimen Kommerzienrats, der sich auch weiterhin gemeinnützig betätigte, verlief alles andere als ruhig. Am 15. Juni 1912 starb seine Gattin Emma geb. Henneberg im Alter von nur 65 Jahren. Noch im selben Jahr begann auch der Niedergang seiner ehemaligen Firma, die nach dreifachem Besitzerwechsel 1925 endgültig stillgelegt wurde. Dies erlebte Briegleb glücklicherweise nicht mehr.

Zwei Jahre vor seinem Tod wurde direkt neben Brieglebs ehemaliger Wirkungsstätte eine neu entstandene Straße nach ihm benannt. Seine Tätigkeit im Bauverein für Arbeiterwohnungen dürfte dafür ausschlaggebend gewesen sein. Von der einstigen Weltfirma, die 1932/33 nach erfolgtem Verkauf an die Deutsche Reichsbahn fast komplett abgerissen worden war, zeugen heute lediglich noch zwei Gebäude.

Die sanierten Häuser der Brieglebstraße bilden seit 1998 den Wohnpark „August Briegleb“. © Matthias Wenzel

So wurde die vormalige „Probierstation für Turbinen“ ab 1934 als katholische Christ-Königs-Kirche weitergenutzt. Ähnlich verfuhr die evangelische Kirche, die fortan im Pförtnerhaus einen Kindergarten betrieb, in der Wärmehalle die St.-Michael-Kirche einrichtete und den Autoschuppen als Glockenstuhl nutzt.

Anfang der 1970er-Jahre erfuhr die Brieglebstraße durch das damals entstandene Neubaugebiet eine deutliche Aufwertung. Seit 1998 bilden die sanierten Alt- und Neubauten den Wohnpark „August Briegleb“.