Neudietendorf. Feuerwehr Nesse-Apfelstädt investiert in Ausrüstung, Fahrzeuge und Software. An zwei Großübungen beteiligen sich alle Wehren des Bereichs. Ortsbrandmeister zieht eine positive Bilanz.

Fast 400.000 Euro sind im Vorjahr in die Feuerwehren von Nesse-Apfelstädt geflossen. Das sagte Ortsbrandmeister Steffen Köllmer Freitagabend zur Jahreshauptversammlung in Neudietendorf. Das Geld habe man für die Ausrüstung, den laufenden Betrieb oder die Unterhaltung von Fahrzeugen eingesetzt.

Zwei neuen Fahrzeugen sollen zwei weitere folgen

Darüber hinaus bekam die Neudietendorfer Stützpunktfeuerwehr einen neuen Rüstwagen (wir berichteten) und Gamstädt einen Gerätewagen. Weitere Neuanschaffungen sind für Neudietendorf und Kornhochheim geplant, so der Ortsbrandmeister.

Als einen Meilenstein bezeichnete Köllmer die neue Feuerwehr-Verwaltungssoftware. Sie ermögliche die Verwaltung von Material, die Dokumentation der Einsätze, das Führen eines Fahrtenbuches und bald auch die digitale Alarmierung. Darüber hinaus erinnere die Software an Beförderungen oder Geburtstage.

In positiver Erinnerung blieben dem Ortsbrandmeister die beiden gemeinsamen Übungen aller Feuerwehren der Landgemeinde im Vorjahr. 85 Einsatzkräfte verlegten eine fast zwei Kilometer lange Löschwasser-Versorgung. Um die Bergung von Unfallfahrzeugen ging es unter anderem bei der zweiten Übung, an der 65 Mitglieder teilnahmen.

Bürgermeister Christian Jacob (Mitte) ernennt die neuen Mitglieder der Einsatzabteilung im Beisein von Ortsbrandmeister Steffen Köllmer. © Ralf Ehrlich

Alle Sirenen der Landgemeinde sind inzwischen mit digitalen Empfängern ausgerüstet, so Köllmer weiter. Noch im ersten Quartal des Jahres plane der Landkreis in Nesse-Apfelstädt einen Funktionstest.

72 Einsätze hatte die Neudietendorfer Feuerwehr im Vorjahr, darunter 19 Brände. Sie ist mit 78 Mitgliedern in der Einsatzabteilung die größte Feuerwehr in Nesse-Apfelstädt. An 13 Einsätzen war die Löschgruppe Kornhochheim beteiligt. Sie ist mit acht Einsatzkräften die kleinste Feuerwehr-Einheit.

Lob für die Feuerwehr gab es auch von Kreisbrandinspektor Sandro Michalke: „Eine sehr gut funktionierende Feuerwehr“.