Waltershausen. Matthias Weingart als Vorsitzender in Waltershausen wiedergewählt. Feuerwehrchef Torsten Fürtig ist nun Hauptbrandmeister.

Mit 51 von 93 Mitgliedern beschlussfähig, so stellte die Jahreshauptversammlung 2024 des Vereins der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen zu Beginn fest. Doch der Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus in der Arndtstraße war dennoch vollständig gefüllt, neben den Vereinsmitgliedern, meist auch Mitglieder der Einsatzabteilung, waren Jugendfeuerwehr-Mitglieder, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehr-Verbandes Gotha, Klaus Steffen, der Kreisbrandmeister des Abschnitts West, Norbert Reiße, Feuerwehr-Kameraden aus der Partnerstadt Korbach und drei der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Waltershausen im Mai gekommen.