Ralf Ehrlich meint, es ist der falsche Ort und die falsche Zeit

Mein Respekt vor der bundesweiten Protestaktion der Landwirte, die viele gute Gründe hat. Ich glaube, dass ein solcher beispielloser Tag in der Bundespolitik Gehör findet. Falls nicht, bitte einen zweiten bundesweiten Protesttag mit Ziel Berlin und bei der nächsten Wahl das Kreuz an der richtigen Stelle machen.

Fast zwei Wochen nach dem bundesweiten Protesttag wurde am Freitag im Landkreis Gotha zur Hauptverkehrszeit eine Bundesstraße blockiert. Was bitte sollte das in Schwabhausen? Meiner Meinung nach der falsche Ort und die falsche Zeit. Diesen Protest nimmt in Berlin keiner wahr. Dafür aber hunderte Autofahrer, die ihr Ziel eine Stunde später erreichen.

Es leben außer Landwirten noch andere Menschen in diesem Landkreis. Sie kommen von der Schicht, wollen ihre Kinder abholen oder zum Wochenendeinkauf. Es gibt viele Menschen, die auf das Auto angewiesen sind und so eine Zwangspause nicht lustig finden.

Ich denke, bei allem Protest sollte man nicht überziehen und die Sympathien der Mitmenschen verspielen. Jede Blockade ist ein Eingriff in die Freiheit der Anderen.