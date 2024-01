Gotha. In der Innenstadt von Gotha gibt es wieder ein Restaurant weniger. Bis auf Weiteres ist der Betrieb eingestellt.

Die Innenstadt von Gotha verliert ein weiteres Restaurant: Die Weinschänke in der Gartenstraße bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wie die Inhaberin des Restaurants Annette Semmann auf der Facebookseite der Weinschänke mitteilte, habe sie sich aus verschiedenen privaten Gründen entschieden, den Geschäftsbetrieb einzustellen.

Für die Zukunft der Weinschänke sucht Semmann nun einen geeigneten Nachfolger. Kontakte sollen allerdings per E-Mail laufen. Für Rückfragen unserer Redaktion zu dieser einschneidenden Veränderung stand die Inhaberin bisher nicht zur Verfügung.

Restaurant in Gotha blickt auf lange Tradition zurück

Menschen aus Gotha zeigten sich traurig über die Schließung der Weinschänke. „Schade, aber in jedem Ende steckt ja bekanntlich auch was Neues. Für das ‚Danach‘ wünsche ich Euch und dem Team alles Gute“, schrieb zum Beispiel Micha Tzschirner unter dem Beitrag. Marco Schazki kommentierte: „Ich habe bei Ihnen beiden kochen gelernt und bin dafür sehr dankbar.“

Die Weinschänke in Gotha blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1902 konnten hungrige Einheimische und Touristen in der denkmalgeschützten Gaststätte in der Gartenstraße einkehren. Bis zur Schließung im Jahre 1987 war das Restaurant als „Böhms Weinschänke“ bekannt.

Nach sechs Jahren Leerstand konnten Annette Semmann und ihr Mann Joachim der Weinschänke ab Januar 1993 wieder Leben einhauchen. Mit dem urigen Ambiente des Restaurants lockte das Paar nicht nur Gäste an. Ende November 2023 schlossen Semmanns ihr Lokal für zwei Tage, damit es als Filmkulisse herhalten konnte. Die Firma „neu production“ aus Erfurt drehte einen Kurzfilm, der der Einstieg in die neue Onlineausstellung im Tivoli sein wird.

