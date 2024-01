Schönau vor dem Walde. Mit Abkantpressen kennt sich ein Familienbetrieb aus dem Kreis Gotha aus. Jetzt konnte dieser einem sächsischen Unternehmen unter die Arme greifen. Was war passiert?

Viele Unternehmen in der Industrie verwenden für das Biegen von Blechen sogenannte Abkantpressen. Damit können Metallrahmen, Regale, Schränke und sogar Metallbehälter geformt werden. Der größte Teil dieser Maschinen verfügen über ein CNC-System, welches in regelmäßiger Art und Weise überprüft werden muss und hier spielt ein kleiner Familienbetrieb aus dem Landkreis Gotha eine große Rolle. Seit nunmehr 30 Jahren steht die EHP-Blechbearbeitungsmaschinen GmbH deutschlandweit den Unternehmen als Partner in Sachen Service von Abkantpressen, Tafelscheren und Schwenkbiegemaschinen zur Seite.