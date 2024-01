Landkreis Gotha. Ein oder mehrere Täter haben in einem Ort im Kreis Gotha 13 Bäume entfernt. Ein Unfallverursacher ist nach einem Doppelcrash einfach weitergefahren.

Obwohl er mit dem Wagen eine Laterne und eine Hecke rammte, suchte am 18. Januar ein Autofahrer einfach das Weite. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Unbekannte auf der K 26 von Schönau vor dem Walde gen Georgenthal. In einer Linkskurve driftete der Wagen nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und landete in der Hecke eines Grundstücks.