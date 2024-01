Gotha. Nach Unterbrechung durch Krieg und Pandemie erste Spende von 1000 Euro übergeben. Stadt in Äthiopien verteilt Geld an 113 Bedürftige

Die Funkstille zwischen Gotha und Adua ist beendet. Aufgrund des Bürgerkrieges in der äthiopischen Region Tigray waren alle Kontakte zur Partnerstadt im Norden Äthiopiens unterbrochen. Die Corona-Pandemie und der Krieg machten eine Fortsetzung von Hilfen unmöglich. Nun ist eine erste Spende wieder übergeben worden. Wolbert Smidt, der am Forschungszentrum Gotha arbeitet und auch in Mekele, der Hauptstadt der Region Tigray, unterrichtet, hat im Rahmen einer Forschungsreise 1000 Euro dem neu eingesetzten Bürgermeister von Adua, Yohanes Gebreamlac, übergeben. Das Geld hat die Stadt Gotha zur Verfügung gestellt.