Gotha.

Endlich eine Bauruine weniger in Gotha. Na ja, noch nicht ganz. Die Arbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes in der Südstraße müssen schließlich erstmal beginnen. Dennoch ist es ein Grund zur Freude, dass ein Gothaer Unternehmen die Stadt von ein paar Ruinen erlöst. Und der Fall zeigt: Die Stadt allein kann auch nicht alles.

Während die Stadt - teils vergebens - versucht, brach liegende Grundstücke entlang der Parkstraße zu kaufen, nimmt sich eine Firma der Ruinen südlich der Gleise an. Keinesfalls aus altruistischen Gründen. Doch mit der Investition leistet das Unternehmen zumindest einen kleinen Beitrag für die Verschönerung des Stadtbildes.

Tobias Leiser ist Reporter in der Lokalredaktion Gotha. © Archiv | Malte Hahs

Ich schließe mich dem Oberbürgermeister an und sage: Danke an das Unternehmen! In Krisenzeiten in abrissreife Gebäude zu investieren, ist nicht selbstverständlich. Und in Zeiten, in denen Baufirmen pleitegehen und Häuser dem Verfall ausgeliefert sind, können Kommunen nicht alles im Alleingang angehen. Manchmal braucht es einfach Firmen aus der Region, damit die Region auch wieder schöner wird.

