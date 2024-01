Gotha. Eine Firma aus Gotha übernimmt Teile des ehemaligen RAW-Geländes. Für die noch nutzbaren Gebäude hat das Unternehmen große Pläne.

Noch steht sie, doch schon bald soll die Bauruine in neuem Glanz erstrahlen. Die Firma Railsystems RP aus Gotha hat Teile des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes in der Südstraße gekauft. Das teilte die Geschäftsführung am Dienstag bei einem Besuch des Oberbürgermeisters Knut Kreuch (SPD) mit.