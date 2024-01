Gotha-Uelleben. Der Kater wurde gefunden, der Wellensittich im Tierheim Gotha-Uelleben abgegeben. „Arche Noah“ bieten ihnen ein vorübergehendes Zuhause.

Jutta Ritter

Für die beiden Miezen, die wir in der vergangenen Woche hier vorstellten, hat sich bis jetzt leider kein Interessent gefunden. Die beiden verwaisten Katzenfreundinnen Tootie und Emmy, ihr Frauchen ist leider verstorben, warten weiter sehnsüchtig auf ein neues Zuhause, es sollte mit Freigang verbunden sein, weil sie das bisher so gewohnt waren. Schön wäre auch, wenn sie möglichst zusammenbleiben könnten .

Als Erstes stellen wir in unserer heutigen Folge einen Wellensittich vor. Sein Name ist Bubi, er wurde von seinen Besitzern in der „Arche Noah“ abgegeben.

Der arme Bubi lebte bis jetzt ganz allein. Wellensittiche sind Schwarmvögel und fühlen sich ohne Artgenossen sehr einsam. Deshalb soll der gelb-grüne Bubi in seinem neuen Zuhause Artgenossen zum Unterhalten haben.

Beobachtet man die geselligen Vögel, haben sie doch ständig etwas zu schwatzen. Auf gar keinen Fall soll Bubi wieder in eine Einzelhaltung gegeben werden. Es wäre für ihn sehr dringend, ein neues Zuhause zu finden, denn in der „Arche Noah“ ist er zurzeit auch allein.

Der schöne schwarz-weiße Kater stammt aus Goldbach. © Kathrin Matthieß

Des Weiteren stellen wir einen gefundenen Kater vor, der von seinen Besitzern erkannt werden soll. Das sehr schöne Katerchen ist kastriert und sehr zutraulich. Es wurde in Goldbach gefunden und zu seiner Sicherheit zur „Arche Noah“ gebracht.

Der Miezer war sehr hungrig, als er ins Tierheim kam. Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß vermutet, dass der schwarz-weiße Stromer sich verlaufen hat. Alles deutet darauf hin, dass er ein Zuhause hat. Vielleicht erkennen ihn auch Bekannte oder Nachbarn der Besitzer.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621 / 755425