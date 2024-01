Im Klub Galletti in der Gothaer Jüdenstraße ist immer etwas los. So beim Jahresauftaktbesuch von Oberbürgermeister Knut Kreuch, der eine Büste des Prof. Galletti an die Leiterin der EInrichtung Sabine Böhm übergab. © Funke Medien Thüringen | Uwe-Jens Igel