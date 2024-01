Waltershausen. Die Maschinen der einstigen Suhler Kult-Moped-Schmiede Simson werden hoch gehandelt, egal in welchem Zustand. Das haben sich offenbar auch Waltershäuser Langfinger ins Beuteschema geschrieben.

Langfinger in Waltershausen sind offenbar mit „fahrendem Goldstaub“ verschwunden. Wie unsere Zeitung am Mittwoch, berichtete, haben Einbrecher in der Nacht zum 23. Januar einen Garagenkomplex in Waltershausen heimgesucht. Wie die Polizei am Donnerstag ergänzte, haben die Langfinger aus mehreren Garagen neben einem schnöden Wagenheber auch drei Mopeds der Kultmarke Simson erbeutet. Zwar wurde ein gesamter Beuteschaden von rund 3000 Euro angeben, der könnte aber deutlich höher liegen.